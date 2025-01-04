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Galatasaray ve Göztepe Tarafından Paylaşılan Seyirci Dolu 1-1'lik İlk Yarı

Galatasaray ve Göztepe Tarafından Paylaşılan Seyirci Dolu 1-1'lik İlk Yarı
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi konuk etti. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı. Galatasaray penaltıyla öne geçerken, Göztepe cevap vermekte gecikmedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakika sol taraftan Mertens'in kullandığı kornerde altıpas üzerinde uzaklaştırılan top arka direğe açıldı. Altıpasın sağ tarafında hava topu mücadelesinde Kaan Ayhan, Djalma'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Alper Akarsu penaltı noktası gösterdi.

10. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

27. dakikada orta alanın sol tarafından Dennis'in yerden pasında topla buluşan Romulo, ceza sahasına girip sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

43. dakikada kaleci Mateusz Lis'in uzun pasında Matsuki'nin kontrol ettiği topa Jakobs müdahale etmek istersen yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak direğe de çarpıp kornere gitti.

Hakemler: Alper Akarsu, Abdullah Bora Özkara, Deniz Caner Özaral

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Sallai, Berkan Kutlu, Jelert, Nelsson, Yusuf Demir, Batshuayi, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Göztepe: Mateusz Lis, Nielsen, Bokele, Heliton, Koray Günter, Djalma, Dennis, Miroshi, Tijanic, Matsuki, Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Taha Altıkardeş, Victor Hugo, Ahmed Ildız, Juan, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Nazım Sangare, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Osimhen (dk. 10 pen.) (Galatasaray), Romulo (dk. 27) (Göztepe)

Sarı kartlar: Djalma, Dennis (Göztepe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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