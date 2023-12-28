Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa Maçı İçin Hazır

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçıyla ilgili, "İkisi de güzide çınar kulübümüz. Fair-Play içinde çok güzel bir maç olmasını istiyoruz" dedi.

Süper Lig 2022-23 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, yarın Süper Kupa maçında karşılaşacak. Saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak müsabaka öncesinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve davetliler, Riyad kentindeki konaklayacakları otele geldi. Büyükekşi'nin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Eski Bakanı Nurettin Nebati, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, teknik direktör Mircea Lucescu, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Milletvekili Mehmet Baykan, TFF yönetim kurulu üyeleri, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski futbolcular; Mehmet Topal, Selçuk Şahin, Selçuk İnan Gökhan Gönül de otele giriş yaptılar.

TFF Başkanı Büyükekşi ve Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı Büyükekşi, "Biliyorsunuz Süper Kupa, Türkiye Kupası'nı alan takımımız ile Süper Lig şampiyonu olan takımımız arasında oynanıyor. İkisi de güzide, çınar kulübümüz. Fair-Play içinde çok güzel bir maç olmasını istiyoruz. İnşallah güzel bir sonuç olur. Neticesinde burada bir kupa olacağı için mutlaka bir kazanan çıkacak. Biz de 'hak eden kazansın' diyoruz" ifadelerini kullandı.

SAFFET SANCAKLI: KUPANIN, CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINDAN DOLAYI AYRI BİR DEĞERİ VAR

Milletvekili Saffet Sancaklı ise iki takıma da başarılar dileyerek, "Kupanın, Cumhuriyetin 100'üncü yılından dolayı ayrı bir değeri var. En son derbi oynadık. Pek tatmin etmedi. Tahmin ediyorum bu sefer öyle olmayacak. Biri kazanmak zorunda. Diğeri lig maçıydı. Yarın güzel, bol gollü bir maç bekliyorum. İnşallah istediğimiz gibi bir maç olur" şeklinde konuştu.