Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süleyman Seba'ya Anma
Galatasaray ve Fenerbahçe, Beşiktaş'ın efsanevi başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 11. yılında andı. Her iki kulüp, Seba'nın Türk futboluna olan katkılarını unutmadıklarını belirtti.
Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, Beşiktaş'a futbolcu, yönetici ve başkan olarak hizmet veren kazandırdığı başarılarla camianın efsane isimleri arasına giren Süleyman Seba'yı, vefatının 11. yılında andı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise, "Türk futbolunun sembol isimlerinden, Beşiktaş JK Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor