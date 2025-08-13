Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süleyman Seba'ya Anma

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ve Fenerbahçe, Beşiktaş'ın efsanevi başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 11. yılında andı. Her iki kulüp, Seba'nın Türk futboluna olan katkılarını unutmadıklarını belirtti.

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, Beşiktaş'a futbolcu, yönetici ve başkan olarak hizmet veren kazandırdığı başarılarla camianın efsane isimleri arasına giren Süleyman Seba'yı, vefatının 11. yılında andı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise, "Türk futbolunun sembol isimlerinden, Beşiktaş JK Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Kerem Benfica'ya bu fotoğrafla veda etti

Dün geceye damga vuran kare
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniyeli Mustafa, Amerikalı yöneticiyle evlendi

Osmaniyeli Mustafa, Amerikalı yöneticiyle evlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.