Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet forma satışına da sıçradı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA'nın 2024 finansal raporunda forma ve resmi ürün satışından elde ettiği gelirlerle Avrupa'nın devlerini geride bıraktı. İki ezeli rakip arasında bu alandaki rekabet de ön plana çıkarken sarı-kırmızılıların 85 milyon euro, sarı-lacivertlilerin ise 69 milyon euro gelir elde etti.
UEFA'nın 2024 yılı için çıkardığı finansal raporlarda Galatasaray ile Fenerbahçe ile ilgili bir bölüm dikkat çekti.
DEVLERİNİ SOLLADILAR: ARALARINDA DA REKABET VAR
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren iki dev kulüp, forma ve resmi ürün satışında Avrupa'nın büyük kulüpleriyle yarışır duruma geldi ve birçok devi de geride bıraktı. Öte yandan iki ezeli rakip arasında yaşanan bu alandaki rekabet de göze çarptı.
FORMA VE ÜRÜN SATIŞI GELİRLERİ
İşte UEFA'nın raporuna göre forma ve resmi ürün satışından en çok gelir elden kulüpler;
- Real Madrid: 196 milyon euro
- Bayern Münih: 171 milyon euro
- Barcelona: 171 milyon euro
- Liverpool: 146 milyon euro
- Manchester United: 146 milyon euro
- Arsenal: 120 milyon euro
- Tottenham: 96 milyon euro
- Chelsea 95 milyon euro
- Galatasaray: 85 milyon euro
- PSG: 81 milyon euro
- Manchester City: 76 milyon euro
- Juventus: 74 milyon euro
- Dortmund: 72 milyon euro
- Fenerbahçe: 69 milyon euro
- Milan: 59 milyon euro