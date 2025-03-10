Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet forma satışına da sıçradı

UEFA'nın 2024 yılı için çıkardığı finansal raporlarda Galatasaray ile Fenerbahçe ile ilgili bir bölüm dikkat çekti.

DEVLERİNİ SOLLADILAR: ARALARINDA DA REKABET VAR

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren iki dev kulüp, forma ve resmi ürün satışında Avrupa'nın büyük kulüpleriyle yarışır duruma geldi ve birçok devi de geride bıraktı. Öte yandan iki ezeli rakip arasında yaşanan bu alandaki rekabet de göze çarptı.

FORMA VE ÜRÜN SATIŞI GELİRLERİ

İşte UEFA'nın raporuna göre forma ve resmi ürün satışından en çok gelir elden kulüpler;