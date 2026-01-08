Galatasaray Fenerbahçe arasındaki son 10 derbi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 derbide sarı-kırmızılılar 5, sarı-lacivertliler de 2 kez kazandı.

Turkcel Süper Kupa finalinde, Galatasaray ile Fenerbahçe 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım arasında oynanan son müsabakalarda sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor.

Ezeli rakipler arasında 8'i Trendyol Süper Lig, 1'er de Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 derbide Aslan, 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrıldı. Geride kalan mücadelelerde ise sarı-lacivertliler 2 kez kazanırken, 3 maç da berabere tamamlandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son olarak bu sezon Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi 1-1 beraberlikle sona erdi.

İki takım arasında oynanan son 10 derbi şöyle:

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)

04.06.2023

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Lig)

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)

07.04.2024

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)

19.05.2024

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig)

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)

24.02.2025

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Süper Lig)

02.04.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Ziraat Türkiye Kupası)

01.12.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Süper Lig) - İSTANBUL