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Galatasaray ve Başakşehir 2-2 Beraber Kaldı

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray, evinde Başakşehir ile 2-2 berabere kalarak ilk puanlarını aldı. Maçta goller Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'dan, Piatek ve Deniz Türüç'ten geldi. Başakşehir'den Onur Ergün, ikinci sarı kart ile kırmızı kart gördü.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta mücadelesinde Galatasaray, konuk ettiği Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Mertens'in kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde Sanchez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp ağlara gitti. 1-1

53. dakika ceza yayı sağ tarafında Figueiredo'nun yaptığı ortada altıpas gerisinde Piatek kafayla topu kaleci Günay Güvenç'in solundan filelere gönderdi. 1-2

65. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Figueiredo, ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.

74. dakikada pasla kullanılan serbest vuruşta sağ kanattan Mertens'in yaptığı ortada ön direkte Batshuayi'nin kafa vuruşunda Muhammed Şengezer topu çeldi. Pozisyonun devamında Abdülkerim Bardakcı'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

85. dakikada Onur Ergün, Yunus Akgün'e yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

90+5. dakikada Jabos'un pasında ceza sahası içi sol tarafında Gabriel Sara, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada beyaz noktanın başına geçen Batshuayi'nin sol köşeye yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer, topu kornere çeldi.

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir

Galatasaray: Günay Güvenç, Metehan Baltacı (Mertens dk. 46), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jelert (Barış Alper Yılmaz dk. 57), Efe Akman (Gabriel Sara dk. 64), Berkan Kutlu (Jakobs dk. 86), Yusuf Demir (Yunus Akgün dk. 46), Kerem Demirbay, Sallai, Batshuayi

Yedekler: Batuhan Şen, Eyüp Aydın, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Torreira

Teknik Direktör: Okan Buruk

Başakşehir, Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Ba, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Ömer Ali Şahiner dk. 89), Kemen, Crespo ( Onur Ergün dk. 75), Figueiredo (Davidson dk. 75), Piatek (Keny dk. 81)

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Djalo, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Sanchez (dk. 51), Abdülkerim Bardakcı (dk. 74) (Galatasaray), Deniz Türüç (dk. 35), Piatek (dk. 53) (Başakşehir)

Kırmızı kart: Onur Ergün (dk. 85) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Sanchez, Batshuayi (Galatasaray), Lima, Deniz Türüç, Çağdaş Atan, Piatek, Muhammed Şengezer (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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