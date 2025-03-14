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Galatasaray, VAR uyarısıyla penaltı kazandı

Galatasaray, VAR uyarısıyla penaltı kazandı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ağırladığı Antalyaspor karşısında 43. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Morata, fileleri havalandırarak takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, maçın ilk yarısında VAR uyarısıyla penaltı kazandı.

SAFURI'DEN ELLE MÜDAHALE

Karşılaşmanın 41. dakikasında Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Antalyaspor savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi. Pozisyonun ardından Galatasaraylı oyuncular hakem Ozan Ergün'e penaltı itirazlarında bulundu. Ergün, VAR uyarısıyla pozisyonu monitörde izlemeye davet edildi. Pozisyonu inceleyen Ozan Ergün, Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda Safuri'nin topa elle müdahale ettiğini tespit ederek 43. dakikada penaltı noktasını işaret etti.

İşte o pozisyon;

Galatasaray, VAR uyarısıyla penaltı kazandıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

MORATA PENALTIYI ATTI

Galatasaray'da penaltıda topun başına Morata geldi. İspanyol futbolcu, 45. dakikada penaltıdan attığı golle Galatasaray'ı Antalyaspor karşısında 2-0 öne taşıdı. Tecrübeli golcü, böylelikle sarı-kırmızılılardaki ikinci lig golünü kaydetmiş oldu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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