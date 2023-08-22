Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'na hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Molde'nin konuğu olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı. Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanla takım son hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Molde'nin konuğu olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Molde Stadyumu'nda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 3 grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda yarın TSİ 22.00'de deplasmanda Molde ile karşı karşıya gelecek.