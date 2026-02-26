Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus'a uzatmalarda 3-2 mağlup olmasına rağmen ilk maçı 5-2'lik skorla kazandığından dolayı adını son 16 turuna yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 90 dakikasını 3-0 geride tamamladığı müsabakadan uzatmalarda bulduğu gollerle 3-2 mağlup ayrıldı. İlk maçı İstanbul'da 5-2 kazanan Aslan, bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.

Galatasaray, Juventus ile Avrupa kupalarında 8. kez rakip oldu. Sarı-kırmızılılar, bu maçla İtalyan ekibine 2. kez yenildi. Diğer müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet elde ederken, 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Aslan; 16 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

2013-2014 sezonundan sonra ilk kez son 16'da

Galatasaray, Juventus karşısında istediği sonucu aldı ve yoluna son 16 turunda devam etti. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda son olarak 2013-2014 sezonunda mücadele etti. Cimbom bu sonuçla 12 yıl sonra son 16 turunda yer alacak.

Devler Ligi'nde 7. kez son 16 turunda

Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda 18. kez yer alan sarı-kırmızılılar, 7. defa adını son 16 turuna yazdırdı. Cimbom daha önce 1993-1994, 1994-1995, 2000-2001, 2001-2002, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Devler Ligi'nde son 16 turunda yer aldı.

Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 7. golünü attı

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Juventus karşısında sarı-kırmızılıların ilk golünü kaydetti. Müsabakanın 105+1. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-1 oldu.

27 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde 7. golünü kaydetti. Bu sezon Süper Lig'de de 9 gol atan Osimhen, toplamdaki gol sayısını 16'ya çıkardı. Osimhen ayrıca maçın oyuncusu ödülünü kazandı.

Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü kaydetti

Sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın 119. dakikasında attığı golle maçın skorunu tayin etti. Orta sahadan Wilfried Singo'nun ara pasında defansın arkasına sarkan Barış Alper, ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-2'ye getirdi.

25 yaşındaki futbolcu böylece kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü kaydetti. Ligde 6, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da da 1'er golü bulunan sarı-kırmızılı futbolcu, toplamdaki gol sayısı 9 yaptı.

Rakip Liverpool veya Tottenham olacak

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi cuma günü yapılacak. Galatasaray, bu turda Liverpool ya da Tottenham'dan biriyle eşleşecek. Sarı-kırmızılılar, Liverpool ile bu sezon lig aşamasında karşılaşırken, Tottenham ile de geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı