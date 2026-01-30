Haberler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile eşleşti

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşacak. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. İlk maçlar 17-18 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimlerini eski Fransız futbolcu Robert Pires yaptı. Galatasaray'ın bu turdaki rakibi İtalyan ekibi Juventus oldu. Bu turda rakiplerini eleyen takımlar son 16 turunda ligi ilk 8 sırada tamamlayan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting CP ve Manchester City ile eşleşecek.

Son 16 play-off turunda ilk maçlar 17-18 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 24-26 Şubat tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler şu şekilde:

Benfica - Real Madrid

Bodo Glimt - Inter

Monaco - Paris Saint-Germaine

Karabağ - Newcastle United

Club Brugge - Atletico Madrid

Borussia Dortmund - Atalanta

Olympiacos - Bayer Leverkusen - İSTANBUL

