Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başardı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray'ın Norveç temsilcisi Molde'yi eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmasını tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rakibi Norveç temsilcisi Molde'yi eleyerek gruplara kalan Galatasaray'ı tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Deplasmanda sağladığı 3-2'lik avantajla kendi evinde sahaya çıkan temsilcimiz Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup ederek 2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Sarı-kırmızılı ekibimizi bu başarısından dolayı yürekten kutluyor, başta futbolcular olmak üzere Okan Buruk hocamızı, Başkan Dursun Özbek'i ve tüm Galatasaray camiasını tebrik ediyorum. 1 Haziran 2024 tarihinde futbol mabedi Wembley'de sona erecek bu uzun soluklu maratonda ekibimize başarılar diliyorum."