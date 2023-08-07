Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu için Slovenya'ya gitti

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana ile yapacağı ilk maç için Slovenya'ya hareket etti. Futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, taraftarların fotoğraf çekilme ve imza taleplerini geri çevirmedi.