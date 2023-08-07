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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu için Slovenya'ya gitti

Spor Haberleri

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana ile yapacağı ilk maç için Slovenya'ya hareket etti. Futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, taraftarların fotoğraf çekilme ve imza taleplerini geri çevirmedi.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda yarın Olimpija Ljubljana ile yapacağı ilk maç için Slovenya'ya gitti.

Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla başkent Ljubljana'ya hareket etti.

Futbolculardan bir kısmı havalimanına bireysel araçlarıyla gelirken, bazıları da takım otobüsünü kullandı. Havalimanında teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, taraftarların fotoğraf çekilme ve imza taleplerini geri çevirmedi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Ljubljana Slovenya Spor Haberler

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