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Galatasaray U17 Kadın Futbol Takımı Bilecik'te Dostluk Maçı Yaptı

Galatasaray U17 Kadın Futbol Takımı Bilecik'te Dostluk Maçı Yaptı
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Galatasaray U17 Kadın Futbol Takımı, Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü ile oynadığı hazırlık maçında dostluk kazandı. Gölpazarı İlçe Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmayı Kaymakam Feyza Nur Kılıç da izledi ve her iki takımı tebrik etti.

Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü ile Galatasaray U17 kadın futbol takımları hazırlık maçı yaparken, kazanan dostluk oldu.

Türkiye futbol tarihinde bir ilke imza atarak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran ilk Türk takımı olan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Bilecik'in Gölpazarı ilçesini kamp girdi. Kampın ikinci gününde Galatasaray Kadın Futbol Takımı Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig temsilcisi Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü'nün U17 takımıyla bir hazırlık maçı yaptı. Gölpazarı İlçe Stadında oynana müsabakayı Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç'ta izledi.

Maç sonunda sahaya inen Kaymakam Kılıç, her iki takımın sporcularıyla bir araya gelerek mücadelelerinden dolayı tebrik etti. Kadın futbolunun gelişimine katkı sağlayan organizasyonların önemine vurgu yapan Kılıç, "Sizler, geleceğin başarılı sporcuları olacaksınız. Azminiz, emeğiniz ve spor ahlakınızla örnek oluyorsunuz. Hepinizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Sporcularla hatıra fotoğrafı çektiren Kaymakam Kılıç, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek başarı dileklerini iletti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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