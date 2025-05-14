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Galatasaray, Türkiye Kupası'nı Victor Osimhen'in Golleriyle Kazandı

Galatasaray, Türkiye Kupası'nı Victor Osimhen'in Golleriyle Kazandı
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 19. kez bu kupayı kazanmış oldu. Maçın yıldızı, attığı 2 golle Victor Osimhen oldu.

Galatasaray'ın Trabzon spor'u 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazandığı maçın oyuncusu attığı 2 golle yıldızlaşan Victor Osimhen oldu.

Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep Stadyumu'nda karşılaştığı Trabzon spor'u Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray, kupayı 19. Kez müzesine götürdü.

Sarı-kırmızıların kupa zaferiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından spor yazarların oylarıyla maçın oyuncusu 2 golle yıldızlaşan Victor Osimhen aldı. Bu sezon Türkiye'de attığı toplam 35 golle de en çok atan yabancı oyuncu rekorunu kıran yıldız golcü Osimhen'e, kupa töreni öncesi plaket takdim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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