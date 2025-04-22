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Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 ile Geçti

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 ile Geçti
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Goller Osimhen ve Torreira'dan geldi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Bilal Gölen

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan, Kramer

Galatasaray : Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Frankowski, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen

Goller: Dk. 25 Osimhen, Dk. 41 Torreira ( Galatasaray )

Sarı kart: Dk. 37 Sanchez ( Galatasaray )

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray müsabakasının ilk yarısı sarı kırmızılıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

15. dakikada sağ kanattan hızlanan Yunus Akgün'ün pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sallai'nin şutunda top kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı.

21. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasına hareketlenen Kramer'in dar açıdan yerden şutunda kaleci Günay Güvenç topu kontrol etti.

25. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in sağ kanattan ortasında Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

31. dakikada Mertens'in ara pasında topla buluşan Osimhen'in şutunda kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sallai'nin sağ kanattan ortasında Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Deniz Ertaş'tan dönen topu Torrreira ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
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