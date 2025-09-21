Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Haberler

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Takım antrenmanlarını tamamladı ve teknik direktör Okan Buruk yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, idmanın bir bölümünde takımla çalışırken sonrasında bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, ligin 6. haftasında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

