Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
Güncelleme:
Galatasaray'ın, transfer çalışmaları kapsamında Milanlı Youssouf Fofana ile ilgilendiği öne sürüldü. Abdullah Kavukcu'nun Milano ziyaretinin ardından gündeme gelen iddiada, sarı-kırmızılıların daha önce Monaco döneminde de istediği 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2028'e kadar sürdüğü kaydedildi.

  • Galatasaray, Milan'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Youssouf Fofana'yı transfer için takibe aldı.
  • Youssouf Fofana, Milan formasıyla bu sezon 20 maçta 1 gol ve 3 asist yaptı.
  • Youssouf Fofana'nın Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor ve güncel piyasa değeri 28 milyon euro.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun transfer çalışmaları kapsamında salı günü Milano'ya gitmesinin ardından, İtalya'dan dikkat çeken bir haber geldi. Di Marzio'nun iddiasına göre Galatasaray, Milan'ın 27 yaşındaki orta sahası Youssouf Fofana'yı takibe aldı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Galatasaray'ın, Fofana Monaco forması giydiği dönemde de oyuncuyla ilgilendiği ancak Fransız futbolcunun o süreçte tercihini Milan'dan yana kullandığı hatırlatıldı. İddiaya göre sarı-kırmızılılar, yıllar sonra yeniden aynı oyuncu için devreye girdi.

SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Milan formasıyla bu sezon 20 maçta süre alan Fofana, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Fransız orta sahanın, Milan ile sözleşmesinin 2028 yılına kadar devam ettiği belirtildi.

