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Galatasaray-Trabzonspor Maçının VAR Hakemi Onur Özütoprak

Galatasaray-Trabzonspor Maçının VAR Hakemi Onur Özütoprak
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak olarak belirlendi. Hakem Kadir Sağlam maçın baş hakemi olacak.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bugün oynanacak Galatasaray- Trabzonspor karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Galatasaray, bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu mücadelenin VAR hakemi de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu. Söz konusu maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Erdem Mertoğlu olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. Özütoprak'a AVAR olarak Deniz Caner Özaral eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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