Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Sahada ısınmayla başlayan antrenman, 2 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, topa sahip olma idmanının ardından çift kale maçla günü tamamladı.
Galatasaray, yarın saat 12.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.