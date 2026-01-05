Haberler

Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR'ı Ömer Faruk Turtay oldu

Güncelleme:
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, bugün Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ömer Faruk Turtay olacak.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde bugün oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ömer Faruk Turtay oldu.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, bugün saat 20.30'da Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Müsabakada VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Hakan Yemişken ile Candaş Elbil görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
