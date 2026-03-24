Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesinde antrenmanlara başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idmanda ısınma ve çeşitli pas çalışmaları gerçekleştirildi.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde salonda ısınmayla başlayan idman, sahada iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.00 ve 17.00'de yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL