Galatasaray, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaparak devam etti. Antrenör Okan Buruk yönetimindeki çalışmalar savunma ve hücum ağırlıklıydı.
GALATASARAY, Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor