Galatasaray, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

GALATASARAY, Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.