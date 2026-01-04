Haberler

Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır

Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Trabzonspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e hareket etti.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yarın Gaziantep'te oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, Gaziantep'e hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Eşini ve kızını, boğazlarını bıçakla keserek öldürdü

Antalya'da vahşet: Eşini ve kızını boğazlarını keserek öldürdü
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
İstanbul Boğazı'nda kan donduran görüntü

İstanbul Boğazı'nda kan donduran görüntü
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Maduro'nun yakalandığında giydiği eşofmanın stokları tükendi

Dünyanın konuştuğu fotoğraftaki detay satışları altüst etti
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu

Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu