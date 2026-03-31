Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen son idmanda dinamik ısınma ve pas çalışmaları yapıldı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Victor Osimhen, tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı