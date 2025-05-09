Galatasaray, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, pas çalışmaları ve taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın saat 19.00'da Trabzonspor'a konuk olacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor