Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu
Bahçeli-Erdoğan arasında 117 gün sonra sürpriz zirve

Bahçeli-Erdoğan arasında 117 gün sonra sürpriz zirve
İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti

Eczacıbaşı ailesinin acı günü! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Nisan ayında uçak biletleri yüzde 42 zamlandı

Uçak bileti fiyatlarında rekor artış! Sadece 1 ayda gelen zamma bakın

Galatasaray, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dörde dört oyun ve savunma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Mide bulandıran olay! Küçücük çocuğa cinsel istismarda bulundular
SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzuyor

Yıpranma paylarına kısıtlama! İşte emeklilik süresi uzayan meslekler
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.