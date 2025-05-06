Galatasaray, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dörde dört oyun ve savunma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL