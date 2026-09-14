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Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular geniş alanda topa sahip olma idmanının ardından çift kale maçla günü tamamladı.

Yarın izin yapacak Galatasaray, hazırlıklarına 16 Eylül Çarşamba günü devam edecek.

Kaynak: AA
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