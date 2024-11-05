Galatasaray, Tottenham Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynayacağı maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışmalarda, dinamik ısınmanın ardından taktik antrenman gerçekleştirildi. Victor Osimhen takımla çalışmalara başladı.
GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Ismail Jakobs salonda ve sahada atletik performans uzmanları eşliğinde saha geri dönüş çalışmalarını sürdürdü.
Öte yandan golcü oyuncu Victor Osimhen, takımla çalışmalara başladı.
Galatasaray, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.