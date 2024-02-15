Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag maçında da aynı 11'i tercih etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son 3 maça başladığı 11'i Sparta Prag karşısında da değiştirmedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray evinde Çekya ekibi Sparta Prag ile mücadele ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Başakşehir maçına göre Prag karşısında değişiklik yapmadı.

Sakatlığı devam eden Hakim Ziyech, UEFA listesinde yer almayan Derrick Köhn ile takıma yeni katılan Serge Aurier kadroda bulunmuyor. Sakatlıklarını atlatan Sergio Oliveira ve Abdülkerim Bardakcı ise yedeklerde bekledi.

Sergio Oliveira 12 Abdülkerim Bardakcı 5 maç sonra kadroda

Antrenmanda yaşadığı sakatlıktan sonra uzun bir tedavi süreci geçiren Portekizli futbolcu Sergio Oliveira, hafta içinde takımla antrenmanlara başlamıştı. Son olarak deplasmandaki Kopenhag mücadelesinde forma giyen Oliveira, 12 maç sonra Sparta Prag müsabakasının kadrosunda yer aldı.

Trabzonspor maçında sakatlanan ve tedavi sürecinin ardından takıma katılan Abdülkerim Bardakcı da 5 maç sonra 23 kişilik kadroya alındı.

Buruk ligdeki son 3 maçın kadrosunu bozmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de oynadığı son 3 müsabakanın 11'i ile çıktı. Buruk, Süper Lig'de Gaziantep FK, Samsunspor ve Başakehir karşılaşmalarında aynı 11 ile başlamış, sahadan 3 puanla ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Tete, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius bekledi.

Tribünler doldu

İç saha maçlarında takımını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Sparta Prag karşılaşmasında da tribündeki yerini aldı. İstanbul'daki soğuk havaya rağmen RAMS Park'taki mücadelede takımlarının yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırırken, tezahüratlarıyla maça hazırladı. - İSTANBUL