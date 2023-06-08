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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Avrupa'nın hiçbir büyük liginde çalışmamış bir insanın (Jorge Jesus) Türkiye ligini değersiz bulması bana...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Avrupa'nın hiçbir büyük liginde çalışmamış bir insanın (Jorge Jesus) Türkiye ligini değersiz bulması bana...

Spor Haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Avrupa'nın hiçbir büyük liginde çalışmamış bir insanın (Jorge Jesus) Türkiye ligini değersiz bulması bana biraz komik geliyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Avrupa'nın hiçbir büyük liginde çalışmamış bir insanın (Jorge Jesus) Türkiye ligini değersiz bulması bana biraz komik geliyor"

Kaynak: AA / Serdal Kalaycı - Spor

Galatasaray Jorge Jesus Okan Buruk Türkiye Spor Haberler

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