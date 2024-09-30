Galatasaray, tartışmalara neden olan 14 milyon dolarlık sponsorluk sözleşmesini feshetti

Galatasaray, Serwin Global Solutions SDN BHD arasındaki 14 milyon dolarlık sponsorluk sözleşmenin, TFF tarafından verilen iznin iptal edilmesinin ardından feshedildiğini açıkladı.

TFF TARAFINDAN VERİLEN İZİN İPTAL

Yapılan açıklamada, "17.09.2024 tarihinde askıya alındığı duyurulan Şirketimiz ile Serwin Global Solutions SDN BHD arasındaki sözleşme, TFF tarafından verilen iznin iptal edildiğinin 26.09.2024 tarihli yazı ile bildirilmesi üzerine feshedilmiştir." denildi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçında formasının sırtında yer alan sponsorluk anlaşması tartışmaları beraberinde getirmişti. Sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmenin iddialar netleşene kadar askıya alındığını açıklamıştı.