Galatasaray, Tarsus Spor'u Farklı Geçti
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Tarsus Spor'u 77-57'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda oynadığı mücadelede Tarsus Spor'u 77-57'lik farklı skorla yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik, Çağatay Taşkın, Oğuzhan Güzel
Tarsus Spor: Sheppard 6, Heal 14, Büşra Akgün 3, Alleyne 11, Hurt 18, Ecem Erk, Elif Emirtekin 3, Arzu Asiye Özdemir 2, Banu Şimşek, Ceylin Beyza Altunpa
Galatasaray: Gökşen Fitik 2, Jisu Park 16, Meltem Yıldızhan 11, Fraser 19, Vanloo 9, Selin Rachel Gül, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ, Ayşe Cora 6, Derin Erdoğan 10, Holingsvorth 4
1. Periyot: 15-21 (Galatasaray lehine)
Devre: 23-42 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 42-60 (Galatasaray lehine) - MERSİN