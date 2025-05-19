Galatasaray Taraftarlarından Şampiyonluk Kutlaması

İZMİR'in Foça İlçesi'nde Galatasaraylı taraftarlar maçın bitiş düdüğünün ardından sokak ve meydanları doldurdular. Araçlarla konvoylar oluşturup kent içinde tur attılar. Şarkılarla marşlarla çoluk çocuk şampiyonluğu kutladılar.

Bir grup taraftar meydandaki Balıkçı Heykeli üzerinde beşinci yıldız pankartı açtılar. Vatandaşlar bu pankart önüne geçip şampiyonluk hatırası da çektirdiler. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı tedbirler çerçevesinde kutlamalar devam ediyor.