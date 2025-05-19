Galatasaray Taraftarlarından Şampiyonluk Kutlaması

Galatasaray Taraftarlarından Şampiyonluk Kutlaması
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İzmir'in Foça İlçesi'nde Galatasaraylı taraftarlar, takımının şampiyonluğunu kutlamak için sokakları doldurdu. Araç konvoyları kurarak, şarkılarla ve marşlarla coşkularını ifade ettiler. Balıkçı Heykeli önünde beşinci yıldız pankartı açıldı ve kutlamalar emniyet tedbirleri altında sürdü.

İZMİR'in Foça İlçesi'nde Galatasaraylı taraftarlar maçın bitiş düdüğünün ardından sokak ve meydanları doldurdular. Araçlarla konvoylar oluşturup kent içinde tur attılar. Şarkılarla marşlarla çoluk çocuk şampiyonluğu kutladılar.

Bir grup taraftar meydandaki Balıkçı Heykeli üzerinde beşinci yıldız pankartı açtılar. Vatandaşlar bu pankart önüne geçip şampiyonluk hatırası da çektirdiler. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı tedbirler çerçevesinde kutlamalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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