Galatasaray Taraftarları Florya'da Şampiyonluğu Kutladı

Galatasaray Taraftarları Florya'da Şampiyonluğu Kutladı
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenerek 25. şampiyonluğunu ilan etti. Maç bitiminde taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde büyük bir kutlama yaptı.

- Galatasaray taraftarları Florya'da şampiyonluğu kutluyor

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar maç bitiminde Florya Metin Oktay Tesislerinde kutlama yapıyor.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar maç bitimiyle Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önüne gelerek kutlama yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT YILDIRIM - Spor
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