Galatasaray taraftarı, Dolmabahçe'ye geldi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi için Taksim Gezi Parkı'nda toplanan taraftarlarıyla stadyuma yürüdü.
Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynayacakları Beşiktaş derbisi için Tüpraş Stadyumu'na geldi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray saat 20.00'de deplasmanda Beşiktaş ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu önemli müsabakada takımlarını yalnız bırakmadı. Taksim Gezi Parkı'nda toplanmaya başlayan yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı daha sonra tezahüratlar yaparak, toplu bir şekilde stadyuma yürüdü.
Galatasaraylı taraftarlar, üst aramalarının yapılmasının ardından gruplar halinde stadyuma girdi. - İSTANBUL