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Galatasaray taraftarının yaptığına bakın! Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır

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Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'a konuk olacak. Karşılaşmadan 1 puanla ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılıları taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Konya'ya coşkuyla uğurladı. Bu sırada taraftarların arasında dikkat çeken bir Mert Hakan Yandaş pankartı açıldı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, sahadan 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kritik karşılaşma öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek takımı büyük bir coşku ve tezahüratla Konya'ya uğurladı.

Galatasaray taraftarının yaptığına bakın! Bu Mert Hakan pankartı ortalığı karıştırır

MERT HAKAN YANDAŞ PANKARTI DİKKAT ÇEKTİ

Bu sırada taraftalar arasında açılan bir pankart dikkat çekti. Galatasaraylı bir taraftar, Fenerbahçe derbisinin öncesinde ve sonrasında Kerem Aktürkoğlu ile tartışma yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın yer aldığı bir pankart hazırladı.

İşte o pankart;

Galatasaray taraftarının yaptığına bakın! Bu Mert Hakan pankartı ortalığı karıştırır

Kaynak: Haberler.com / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Mert Hakan Yandaş Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Fenerbahçe Konyaspor Konya Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Ebubekir Yener:

galatasaraylıyım, ne olursa olsun böyle bir pankart gereksizlikten başka bir şey değil

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