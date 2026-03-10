Haberler

Galatasaray taraftarını maç sonunda korkutan görüntü

Galatasaray taraftarını maç sonunda korkutan görüntü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 yendi. Maçın sonunda Osimhen'in kendini yere bıraktığı ve sağlık ekiplerinin oyuncuya tedavi uyguladığı görüldü. Bu durum Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında RAMS Park'ta konuk ettiği İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup ederek büyük bir zafer elde etti.

OSIMHEN'İN MAÇ SONUNDAKİ DURUMU TARAFTARI KORKUTTU

Sarı-kırmızılılar, rövanş öncesi önemli bir avantaj yakalarken, maçın sonunda Victor Osimhen'in kameralara yansıyan görüntüsü taraftarları korkuttu.

SAHADAN YAVAŞ ADIMLARLA AYRILDI

Maç boyunca etkili bir performans sergileyen Galatasaray'da Victor Osimhen, maçın son düdüğü çalar çalmaz kendisini yere bıraktı. Osimhen, tedavi görmesinin ardından yavaş adımlarla sahadan ayrıldı. Nijeryalı golcünün bu durumu 18 Mart'taki Anfield deplasmanı öncesi sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor

Liverpool kaderinden yine kaçamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Galatasaray'ın golü sayılmadı! Karara tepki yağıyor

Bu top gitti gol oldu! Karara tepki yağıyor
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti

Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
İsrail'in kritik istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi

Kritik İsrail istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi