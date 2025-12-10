Haberler

Galatasaray taraftarını çıldırtan istatistik

Galatasaray taraftarını çıldırtan istatistik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Monaco karşısında ikinci yarı isabetli şut atamadı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile Galatasaray karşı karşıya geldi. II-Louis Stadyumu'nda oynanan maçı Monaco, 1-0 kazandı.

GALATASARAY İLK YARIDA ETKİLİ OLDU

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, Monaco kalesinde üst üste pozisyonlar buldu. Sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ile net fırsatlardan yararlanamayarak devreye 0-0 beraberlikle girdi.

İKİNCİ YARIDA HER ŞEY TERSİNE DÖNDÜ

Galatasaray adına ikinci yarıda her şey tersine döndü. Rakibinin baskısına cevap veremeyen Okan Buruk'un öğrencileri hücum etmekte çok zorlandı. Kalesinde golü de gören Galatasaray, buna rağmen baskısını artıramayınca ikinci yarıda rakip kaleye isabetli şut atamadan maçı tamamladı.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Galatasaray taraftarı, sosyal medya hesaplarından yorumlarda bulunarak ikinci yarıdaki oyuna tepki gösterdi. Yapılan yorumlarda, ''Puan lazım ancak hücum bile edemiyoruz'', ''Okan Buruk da bizim gibi izliyor'', ''Takımın ayakları ileriye gitmiyor'' ifadeleri kullanıldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Barrack: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi için S-400'den çıkmalı

Türkiye'nin yıllardır beklediği konuda şartını açıkladı
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Sane gibi bir boş beleş, ilkay gibi pili bitmişle atılan şutlar tabii ki kaleye gitmez.. Bu Sane denen herifin futbol bildiğinden bile şüpheliyim adam bütün topları ya eziyor ya da kaptırıyor ama bizdeki futbol alimleri nedense bunu yere göğe sığdıramıyor yorumlarını dinleyince sanki başka birisini seyretmişiz gibi geliyor.. Bu kadar sakatla zaten işi zordu Okan Buruk'un ama Okan Buruk ileriyi gören bir teknik direktör değil sakatlıkları hiç hesaba katmamış kadroyu güçlendirmemiş souç ortada..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Bayern Münih 4 dakikada geri dönerek 3 puanı kaptı

İşte Şampiyonlar Ligi bu! 4 dakikada muhteşem geri dönüş
İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi

İki evladını kaybeden babadan, hastaneyle ilgili korkunç iddia
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Gayrimenkul satışında tüm zamanların rekoru kırıldı

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı: Maaşını cebimden ödeyeceğim

Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
title