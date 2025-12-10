Galatasaray taraftarını çıldırtan istatistik

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile Galatasaray karşı karşıya geldi. II-Louis Stadyumu'nda oynanan maçı Monaco, 1-0 kazandı.

GALATASARAY İLK YARIDA ETKİLİ OLDU

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, Monaco kalesinde üst üste pozisyonlar buldu. Sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ile net fırsatlardan yararlanamayarak devreye 0-0 beraberlikle girdi.

İKİNCİ YARIDA HER ŞEY TERSİNE DÖNDÜ

Galatasaray adına ikinci yarıda her şey tersine döndü. Rakibinin baskısına cevap veremeyen Okan Buruk'un öğrencileri hücum etmekte çok zorlandı. Kalesinde golü de gören Galatasaray, buna rağmen baskısını artıramayınca ikinci yarıda rakip kaleye isabetli şut atamadan maçı tamamladı.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Galatasaray taraftarı, sosyal medya hesaplarından yorumlarda bulunarak ikinci yarıdaki oyuna tepki gösterdi. Yapılan yorumlarda, ''Puan lazım ancak hücum bile edemiyoruz'', ''Okan Buruk da bizim gibi izliyor'', ''Takımın ayakları ileriye gitmiyor'' ifadeleri kullanıldı.