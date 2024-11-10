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Galatasaray Taraftarından Icardi'ye Destek Pankartı

Galatasaray Taraftarından Icardi'ye Destek Pankartı
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Galatasaray taraftarları, Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi için tribünlere 'Geçmiş olsun kral!' pankartı astı. Icardi, takım arkadaşlarını yalnız bırakmayarak ısınma esnasında taraftarlarıyla buluştu.

Galatasaray taraftarları, Tottenham maçında sakatlanan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi için tribünlere geçmiş olsun pankartı astı. Takım arkadaşlarını maçta yalnız bırakmayan Icardi, ısınmada taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor ile oynadıkları karşılaşmada takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Icardi'yi unutmadı ve tribüne 'Geçmiş olsun kral! Daha güçlü döneceksin' pankartı açarak destek oldu. Isınma sırasında saha kenarında olan 31 yaşındaki futbolcu, taraftarların isteğini kırmadı ve kale arkasındaki tribüne giderek 3'lü çektirdi.

Ayrıca stat hoparlörinden Arjantinli futbolcuyla özleşen şarkıcı Simge'ye ait olan 'Aşkın olayım' şarkısı da çalındı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham mücadelesinde sakatlanan Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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