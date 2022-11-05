Galatasaray taraftarına derbide saç baş yolduran pozisyon! Hakemin kararına anlam veremediler

Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği derbide yaşanan bir pozisyon sonrası sarı-kırmızılıların yoğun kart itirazı oldu. Weghorst'un dirseği arkasında bulunan Nelsson'un yüzüne çarptı, bu pozisyon sonrası Danimarkalı stoper yerde kalırken sağlık görevlileri sahaya girdi. Bu pozisyonda hakem Halil Umut Meler'in Hollandalı golcüye kart çıkarmaması büyük tepki çekti.