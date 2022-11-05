Galatasaray taraftarına derbide saç baş yolduran pozisyon! Hakemin kararına anlam veremediler
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Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği derbide yaşanan bir pozisyon sonrası sarı-kırmızılıların yoğun kart itirazı oldu. Weghorst'un dirseği arkasında bulunan Nelsson'un yüzüne çarptı, bu pozisyon sonrası Danimarkalı stoper yerde kalırken sağlık görevlileri sahaya girdi. Bu pozisyonda hakem Halil Umut Meler'in Hollandalı golcüye kart çıkarmaması büyük tepki çekti.
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın henüz başında yaşanan yaşanan bir pozisyon sonrası hakem Halil Umut Meler'e tepki yağdı.
SAĞLIK GÖREVLİLERİ OYUN ALANINA GİRDİ
Karşılaşmanın 5. dakikasında Weghorst'un dirseği arkasında kalan Nelsson'un yüzüne çarptı, pozisyon sonrası Danimarkalı stoper yerde kalırken sağlık görevlileri oyun alanına girdi.
MELER'E TEPKİ YAĞDI
Pozisyonda Weghorst'a kart göstermeyen Halil Umut Meler, sarı-kırmızılıların tepkisini çekti. Okan Buruk deneyimli hakeme yoğun itirazda bulunurken, Meler sosyal medyada da Galatasaray taraftarının hedefi oldu.
Sizce Galatasaray - Beşiktaş derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) November 5, 2022