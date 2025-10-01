Haberler

Galatasaray taraftarı yıldız futbolcu için binlerce tweet attı: Onun sayesinde kazandık

Galatasaray taraftarı yıldız futbolcu için binlerce tweet attı: Onun sayesinde kazandık
Galatasaray'ın Liverpool karşısında elde ettiği tarihi zaferde en büyük pay, kaleci Uğurcan Çakır'a ait. Kritik kurtarışlarıyla maça damga vuran Çakır, taraftarların sosyal medyada en çok konuştuğu isim oldu. Alanyaspor maçında 8 kurtarışla Süper Lig rekorunu egale eden milli kaleci, Liverpool karşısında da kalesini gole kapatarak büyük bir başarıya imza attı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool'u sahasında 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların tek golü Victor Osimhen'in penaltı vuruşuyla geldi.

UĞURCAN BÜYÜK OYNADI

Liverpool karşısında tarihi bir zafer alan Galatasaray'da en büyük pay kaleci Uğurcan Çakır'ın oldu. Yaptığı kritik kurtarışlarla maça damga vuran milli eldiven, taraftarların sosyal medyada gündeminde zirveye yerleşti.

GOLÜ GETİREN ATAĞI BAŞLATTI

Zaferi getiren golün başlangıcında büyük rol oynayan 29 yaşındaki file bekçisi, Ekitike'nin mutlak gol pozisyonunu önledi. Dönen topu Jakobs çizgiden çıkardı, devamında Barış Alper penaltıyı kazandırdı. İlk yarının sonlarında Alman yıldız Wirtz'in sert şutunu müthiş refleksiyle çelen Uğurcan, ikinci yarının hemen başında Jakobs'un geri pasında hatayı kapatarak kalesini gole kapadı.

Karşılaşmayı 4 kritik kurtarışla tamamlayan milli kaleci, Alanyaspor maçından bu yana kalesine gelen 12 isabetli şutu da engelleyerek "Muslera sonrası kaleyi teslim alacak güvence" olduğunu kanıtladı.

"ONUN SAYESİNDE KAZANDIK"

Taraftarlar ise sosyal medyada binlerce mesajla tecrübeli kaleciyi göklere çıkardı. "Onun sayesinde kazandık", "Uğurcan duvar gibi", "Liverpool zaferinin başrolü Çakır" yorumları sosyal medyada en çok paylaşılan ifadeler oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
