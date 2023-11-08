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Galatasaray taraftarı, Bayern Münih deplasmanını adeta cehenneme çevirecek

Galatasaray'ın Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına Türk taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Normal şartlarda statta Galatasaraylılar için 5 bin kişilik yer ayrılırken, sarı-kırmızılıların tıpkı Manchester United maçında olduğu gibi 15 bine yakın kişiyle tribünde olması bekleniyor.