Galatasaray taraftarı, Bayern Münih deplasmanını adeta cehenneme çevirecek
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Galatasaray'ın Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına Türk taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Normal şartlarda statta Galatasaraylılar için 5 bin kişilik yer ayrılırken, sarı-kırmızılıların tıpkı Manchester United maçında olduğu gibi 15 bine yakın kişiyle tribünde olması bekleniyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.
MAÇA İLGİ BÜYÜK
Mücadeleye yoğun ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını deplasmanda yalnız bırakmayacak ve maçı yerinden izleyecek.
15 BİN G.SARAY TARAFTARI İZLEYECEK
Normal şartlarda statta Galatasaraylılar için 5 bin kişilik yer ayrılırken, sarı-kırmızılıların tıpkı Manchester United maçında olduğu gibi 15 bine yakın kişiyle tribünde olması bekleniyor.
Kaynak: Haberler.com / Spor