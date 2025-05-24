Galatasaray Süper Lig tarihinde gerçekleşmesi zor bir ilki başardı

Galatasaray Süper Lig tarihinde gerçekleşmesi zor bir ilki başardı
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Ligde bitime 1 hafta kala puanını 92'ye çıkaran Galatasaray, Süper Lig tarihinde üst üste iki sezon 90+ puana ulaşan tek takım oldu.

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

GALATASARAY TARİHE GEÇTİ

S arı-kırmızılılar bu galibiyetle birlikte puanını 92 yaparak Süper Lig tarihine geçerek rekor kırdı. Geçtiğimiz sezon 102 puan toplayarak Fenerbahçe'nin önünde şampiyonluğa ulaşan Cimbom, bu sezonda da bitime 1 hafta kala 92 puana ulaştı. Sarı-kırmızılılar böylece, Süper Lig tarihinde üst üste iki sezon 90+ puana ulaşan tek takım oldu.

GELECEK HAFTA RAKİP RAMS BAŞAKŞEHİR

Sarı-kırmızılılar, ligin son maçında kendi sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk'un ekibi bu maçtan da 3 puanla ayrılması halinde sezonu 95 puanla şampiyon tamamlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Galatasaray Süper Lig tarihinde gerçekleşmesi zor bir ilki başardı

Galatasaray Süper Lig tarihinde gerçekleşmesi zor bir ilki başardı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMahmut at:

Sakın silmeyin bu yorumu. Bu TFF mhk ve hakemler beni böyle korusa ben tek başıma oynar geçerim 90 puanı dalga mı geçiyorsunuz şaka mı yapıyorsunuz yoksa bu kadar açık gerçeği görmek hoşunuza gitmiyor mu?

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Haber YorumlarıM D:

at mahmut kişnemişsin boş boş

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