Galatasaray, Süper Lig'de 4.000. Golünü Attı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u yenen Galatasaray, ligde 4 bin gol barajını aştı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizsepor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, maçın 20. dakikasında Davinson Sanchez'in kaydettiği golle birlikte Süper Lig'de 4.000'ninci golüne ulaştı.

Galatasaray'ın lig tarihindeki ilk golünü, 21 Şubat 1959 tarihinde deplasmanda oynanan Ankara Demirspor maçında takımın efsane isimi Metin Oktay attı.

Sarı-kırmızılı ekibin lig tarihinde rakip filelere göndermeyi başardığı 1.000'ninci gol, 20 Mayıs 1979 tarihinde Samsunspor ile oynanan maçta Turgay İnan'ın ayağından geldi.

Galatasaray'ın ligde kaydettiği 2.000'ninci gol, 22 Kasım 1996 tarihinde oynanan Zeytinburnuspor müsabakasında Hakan Ünsal tarafından atıldı.

Sarı-kırmızılıların Süper Lig'de attığı 3.000'ninci gol ise 2 Ekim 2011 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü mücadelesinde Jan Rajnoch'un kendi kalesine attığı gol oldu. - İSTANBUL