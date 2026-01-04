Haberler

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı


Galatasaray, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı. Antrenman dinamik ısınma ile başlayıp, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde taktik çalışmayla sona erdi.

GALATASARAY Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar Süper Kupa yarı finalinde yarın saat 20.30'da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

