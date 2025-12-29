Haberler

Galatasaray, Süper Kupa hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Galatasaray, 5 Ocak'ta Trabzonspor ile Gaziantep'te oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final maçı için hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışmaları ve çift kale maç gerçekleştirildi.



Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
