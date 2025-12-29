Galatasaray, Süper Kupa hazırlıklarına başladı
Galatasaray, 5 Ocak'ta Trabzonspor ile Gaziantep'te oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final maçı için hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışmaları ve çift kale maç gerçekleştirildi.
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile 5 Ocak'ta Gaziantep'te karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.
