Galatasaray Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından İstanbul'a döndü

İSTANBUL,

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından yurda dönmek üzere yola çıkan Sarı-kırmızılı kafileyi, havalimanında çok sayıda taraftarı tezahüratlarla bekliyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta oynanması planlanan ancak organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Süper Kupa sonrası Galatasaray kafilesi yurda dönmek üzere yola çıktı. Gece yarısı Riyad'dan kalkan uçağı karşılamak isteyen yüzlerce Sarı-kırmızılı taraftar da İstanbul Havalimanı'na akın etti.

Taraftarlar tezahüratlar eşliğinde takımlarını beklerken, andımızı da okudu.