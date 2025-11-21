Haberler

Galatasaray Süper Kupa İçin Hedeflerini Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, yeni formatıyla düzenlenecek Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesinde hedeflerini belirtti. Trabzonspor ile karşılaşacakları maçta kazanmak istediklerini ifade etti.

GALATASARAY Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "İlk defa düzenlenen bir format. Biz de ilklerin takımı olduğumuz için bu kupayı kazanmak istiyoruz. İnşallah iyi olan kazansın ama biz kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.

Yeni formatıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekiminin ardından Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de bütün kupaları alma hayalleri olduğunu dile getiren Kavukcu, "İlk defa düzenlenen bir format. Biz de ilklerin takımı olduğumuz için bu kupayı kazanmak istiyoruz. İnşallah iyi olan kazansın ama biz kazanmak için sahaya çıkacağız. Trabzonspor ile geçen sene çok güzel maç oynadık. Öncesinde yemeğimiz oldu. Çok dostluk çerçevesinde bir maç olacağını düşünüyorum. İyi olan kazansın. Finalde de biz olmayı hedefliyoruz. Bizim bu sene bir hayalimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde, Türkiye'de bütün kupaları alma hayalimiz var. Allah inşallah bu duyguları yaşatır. Elimizden geleni yapacağız. 5 kulvarda mücadele ediyoruz. Maç maç bakarak gitmek zorundayız. Bu da bizim için onlarından biri olacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.