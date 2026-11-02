Galatasaray Stuttgart ile ilk kez resmi maçta karşılaşıyor, 116. Avrupa rakibi olacak

Galatasaray Stuttgart ile ilk kez resmi maçta karşılaşıyor, 116. Avrupa rakibi olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın Stuttgart ile ilk kez resmi bir maçta karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Almanya temsilcisiyle oynayacağı bu maçla Avrupa kupalarında 116. farklı takımıyla mücadele etmiş olacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın konuk edeceği Almanya temsilcisi Stuttgart ile ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.
Avrupa serüvenine 1956-57 sezonuyla başlayan ve farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkeden 115 takımla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki 19. sezonunu geçiriyor. Stuttgart ise bu organizasyonda 5. kez mücadele ediyor.
Stuttgart, Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele edeceği 116. farklı takım olacak.
Alman temsilcilerine karşı 34. maçını oynayacak
Galatasaray, Stuttgart ile oynayacağı karşılaşmayla Almanya takımlarına karşı Avrupa kupalarında 34. maçına çıkacak.
Almanya temsilcileriyle ilk olarak 9 Eylül 1964 tarihinde Kupa Galipleri Kupası'nda Magdeburg ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki bu müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Galatasaray, bu karşılaşmayla başlayan süreçte Almanya ekipleriyle oynadığı 33 maçta 7 galibiyet, 13'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 34 kez ağları sarsarken, 56 golü kalesinde gördü.
Alman takımlarıyla son 7 randevuyu kazanamadı
Sarı-kırmızılı ekip, Almanya temsilcileriyle yaptığı son 7 müsabakada galibiyet elde edemedi.
Alman takımlarına karşı son galibiyetini 2013'te 3-2'lik skorla Schalke 04 karşısında yaşayan Galatasaray, sonraki süreçte çıktığı 7 mücadelede 6 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.
Galatasaray, Alman takımlarıyla yaptığı son 4 maçtan mağlup ayrıldı.
Almanya ekiplerine karşı son 9 iç saha maçını kazanamadı
Galatasaray, Avrupa kupalarında Almanya takımlarına evinde çıktığı son 9 müsabakadan galibiyet alamadı.
UEFA organizasyonlarında Almanya temsilcilerine karşı son galibiyetini 4 Kasım 1992 tarihinde Eintracht Frankfurt'a karşı 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 9 maçta 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Stuttgart, Türk takımlarına karşı sadece 1 kez oynadı
Stuttgart, UEFA organizasyonlarında sadece 1 kez Türk takımına rakip oldu.
Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Almanya ekibi, söz konusu müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Alman takımlarına karşı maçlar
Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla oynadığı maçlar şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|1964-1965
|Kupa Galipleri Kupası
|Magdeburg-Galatasaray
|1-1
|1964-1965
|Kupa Galipleri Kupası
|Galatasaray-Magdeburg
|1-1
|1964-1965
|Kupa Galipleri Kupası
|Magdeburg-Galatasaray
|1-1
|1972-1973
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Galatasaray-Bayern Münih
|1-1
|1972-1973
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Bayern Münih-Galatasaray
|6-0
|1985-1986
|Kupa Galipleri Kupası
|Uerdingen-Galatasaray
|2-0
|1985-1986
|Kupa Galipleri Kupası
|Galatasaray-Uerdingen
|1-1
|1991-1992
|Kupa Galipleri Kupası
|Stahl-Galatasaray
|1-2
|1991-1992
|Kupa Galipleri Kupası
|Galatasaray-Stahl
|3-0
|1991-1992
|Kupa Galipleri Kupası
|Werder Bremen-Galatasaray
|2-1
|1991-1992
|Kupa Galipleri Kupası
|Galatasaray-Werder Bremen
|0-0
|1992-1993
|UEFA Kupası
|Eintracht Frankfurt-Galatasaray
|0-0
|1992-1993
|UEFA Kupası
|Galatasaray-Eintracht Frankfurt
|1-0
|1997-1998
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Borussia Dortmund
|0-1
|1997-1998
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Borussia Dortmund-Galatasaray
|4-1
|1999-2000
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Hertha Berlin
|2-2
|1999-2000
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Hertha Berlin-Galatasaray
|1-4
|1999-2000
|UEFA Kupası
|Borussia Dortmund-Galatasaray
|0-2
|1999-2000
|UEFA Kupası
|Galatasaray-Borussia Dortmund
|0-0
|2007-2008
|UEFA Kupası
|Galatasaray-Bayer Leverkusen
|0-0
|2007-2008
|UEFA Kupası
|Bayer Leverkusen-Galatasaray
|5-1
|2008-2009
|UEFA Kupası
|Hertha Berlin-Galatasaray
|0-1
|2008-2009
|UEFA Kupası
|Hamburg-Galatasaray
|1-1
|2008-2009
|UEFA Kupası
|Galatasaray-Hamburg
|2-3
|2012-2013
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Schalke 04
|1-1
|2012-2013
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Schalke 04-Galatasaray
|2-3
|2014-2015
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Borussia Dortmund
|0-4
|2014-2015
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Borussia Dortmund-Galatasaray
|4-1
|2018-2019
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Schalke 04
|0-0
|2018-2019
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Schalke 04-Galatasaray
|2-0
|2023-2024
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Bayern Münih
|1-3
|2023-2024
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Bayern Münih-Galatasaray
|2-1
|2025-2026
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Eintracht Frankfurt-Galatasaray
|5-1