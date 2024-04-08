Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur: 'Keşke maç normal şekilde oynanıp tamamlansaydı'

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Turkcell Süper Kupa'da karşılaştıkları Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle tatil edilen maçla ilgili konuştu. Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olağanüstü genel kurulda söylediği "Her gece yatarken bizi düşün." sözleri hatırlatarak yöneltilen "Rahat uyuyor musunuz?" şeklindeki soruya "Çok rahat uyuyorum." yanıtını verdi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Timur, "Bu gerginliğin bir an önce bitmesi lazım. Münferit de olsa belli olaylar yaşanıyor. Gerginlik artarsa daha farklı durumlar olmasından endişe ediliyor. Hepimiz haksızlıklar olduğunu iddia ediyoruz. Ne yaşanırsa yaşansın haksızlığın vuku bulduğu yer saha. Yarından tezi yok yabancı hakemleri seçip, önce bu sene sonra da geçmiş senelere bakılıp ne haksızlık yapıldığına bakılması gerekiyor." diye konuştu.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur: 'Keşke maç normal şekilde oynanıp tamamlansaydı'

Kaosun kimseye faydasının dokunmadığını dile getiren Timur, şunları kaydetti:

"Bize göre bize çok büyük haksızlık yapılıyor, başkasına göre onlara büyük haksızlık yapılıyor. Ne varsa ortaya çıksın. Geçenlerde hakem semineri sızdırıldı, sonra federasyon her şeyi yayınladı. Kendisinden emin olan kimsenin şeffaflıktan çekinmemesi lazım. Toplumun her şeyi görme hakkı var. Kendi yanlışlarımızı, kendi eksikliklerimizi, bilgiyi gizleyerek manipüle edebiliriz. İnşallah bu maç da böyle bir şeye vesile olur."

"ÇOK RAHAT UYUYORUM"

Erden Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olağanüstü genel kurulda söylediği "Her gece yatarken bizi düşün." sözleri hatırlatarak yöneltilen "Rahat uyuyor musunuz?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı: "Çok rahat uyuyorum. Onda hiçbir zaman sorun yok. İnsanın rahat uyuması iç huzuruna bağlı. Karşıtlık olması toplumu gerecek. Çok söyleyecek laf var. Şahsıma 20'ye yakın kez hakaret edildi ama ben kimseye hakaret etmedim. Herhalde en genç yöneticilerden birisiyim. Böyle şeylere tecrübesizlikle karşılık verecek yaştayım. Karşılık versem taraftardan çok daha olumlu şeyler alabilirim. Ama toplumun gerilmemesi için gerekeni yapmamız lazım."

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur: 'Keşke maç normal şekilde oynanıp tamamlansaydı'

"FEDERASYONU BİRÇOK KEZ İSTİFAYA DAVET ETTİK"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz'da seçime gidileceğini açıklamasıyla ilgili de konuşan Timur, "Federasyonu birçok kez istifaya davet ettik. Kulüpler Birliği Vakfı, federasyonun seçime gitmesi için imza toplamaya başlıyordu. Sonrasında da federasyon böyle bir açıklama yaptı. Zaten kulüplerin gösterdiği tavırda da amaç hasıl oldu. Doğru federasyon, doğru kurullar olsun istiyoruz. Rekabet edecek insanlar şimdiden çalışmaya başlayacak. Ama listeler 100'e yakın insandan oluşuyormuş. Bir kişinin bir haftada buna hazırlanması mümkün değil. Federasyon da 18 Temmuz kararını vermiş. Kulüplerin de tavrı gerçekleşti. Bizim kulübümüz imzayla seçime götürme taraftarıydı. İmzaya gerek kalmadan seçim açıklandı." ifadelerini kullandı.

Futboldaki gerginliğin azaltılması için her şeyin yapılması gerektiğini anlatan Timur, "Bu konuda herkesin bir adım atması lazım. Ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı. Biz bunlar için federasyona yazı da verdik, adımları aylar öncesinden attık. Karşılığında 'evet' denilsin yeter." değerlendirmesinde bulundu.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Spor

Erden Timur Galatasaray Fenerbahçe Sportif AŞ Süper Kupa Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Metro bayramda bedava mı 2024? Ramazan Bayramı'nda Metrobüs, Marmaray, Vapur seferleri ücretsiz mi? Resmi Gazete bugün (8 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 8 NİSAN RESMİ TATİL Mİ? 8 Nisan resmi kurumlar açık mı? Pazartesi tatil mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramı'nda Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı? Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço'nun hastalığı nedir, son durumu ne? SÜPER KUPA MAÇI ERTELENDİ Mİ? 7 Nisan GS-FB derbisi neden iptal edildi? Süper Kupa maçı ne zaman olacak? Fenerbahçe neden sahadan çekildi? Süper Kupa maçı tatil edildi mi? GS-FB derbisi neden iptal oldu? SÜPER KUPA MAÇI İPTAL Mİ? 7 Nisan Süper Kupa maçı yarıda mı kaldı? Süper Kupa derbi maçı neden iptal edildi? Kirli Sepeti bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Kirli Sepeti yeni bölümü yayınlanacak mı? Kirli Sepeti neden yok? Fenerbahçe sahaya çıkacak mı? Süper Kupa maçı oynanacak mı? Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçını hangi kanal veriyor? Fener-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Bayram namazı saat kaçta 2024? Zonguldak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Yozgat bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Yalova bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Uşak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title